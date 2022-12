Putin: «La Russia pronta a negoziare per la pace in Ucraina, ma Kiev e l’Occidente rifiutano»

La Russia è pronta a negoziare con tutte le parti coinvolte nel conflitto in Ucraina. Ma Kiev e l’Occidente si rifiutano di avviare colloqui. Lo ha detto oggi il presidente Vladimir Putin durante un’intervista rilasciata alla tv di stato e riportata da Reuters. «Siamo pronti a negoziare con tutte le parti coinvolte su soluzioni accettabili, ma dipende da loro: non siamo noi a rifiutarci di negoziare, ma loro», ha detto Putin. «Credo che stiamo agendo nella giusta direzione, stiamo difendendo i nostri interessi nazionali, gli interessi dei nostri cittadini, del nostro popolo. E non abbiamo altra scelta che proteggere i nostri cittadini», ha spiegato. Secondo lo zar la politica degli avversari di Mosca mira a «dividere la Russia. “Dividi et impera”, hanno sempre cercato di farlo, ci stanno provando ora, ma il nostro obiettivo è diverso: unire il popolo russo», ha concluso.

