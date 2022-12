Pelé, la nuova foto dall’ospedale per le feste natalizie: «Anche nella tristezza sempre insieme»

«Anche nella tristezza dobbiamo solo ringraziare per essere insieme». Così Kely Nascimento, una delle figlie di Pelé, scrive su Instagram gli auguri di Natale festeggiando un’altra notte passata assieme a suo padre, ricoverato ormai da settimane e in gravi condizioni nell’ospedale “Albert Einstein” di San Paolo. «Voglio ringraziare per l’affetto di tutti voi, ringraziarvi per essere qui ora con lui. Buon Natale. Molta salute, tanto amore, tanta gioia, tante risate e tanta passione, oggi e sempre, per tutti voi. Un’altra notte insieme a lui». Il messaggio di auguri accompagna uno scatto di famiglia realizzato dall’ospedale dove la famiglia ha deciso di trascorrere le feste natalizie per stare vicino al campione. Pochi giorni fa i medici hanno fatto sapere che il cancro al colon di Pelé sta progredendo sempre di più e che per questo ora ha urgente bisogno «di una maggiore assistenza per curare l’insufficienza renale e cardiaca». La leggenda del calcio sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua malattia, mai però abbandonato dalla sua famiglia che nelle ultime settimane ha presidiato la sua stanza d’ospedale con amore e pazienza. Kely Nascimento era già apparsa sui social insieme a suo padre in uno scatto pieno di tenerezza: la sua testa poggiata al petto del campione steso nel letto d’ospedale aveva commosso milioni di fan. «Siamo ancora qui, nella lotta e nella fede. Ancora una notte insieme». Ora la nuova foto, a festeggiare un’altra notte superata dal campione.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: