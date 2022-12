La famiglia di Pelè trascorre la notte di Natale con lui in ospedale: la salute di O Rey preoccupa il Brasile – La foto

La famiglia di Pelè ha trascorso la notte al capezzale della leggenda del calcio nell’ospedale Albert Einstein nella città di San Paolo in Brasile. Kely Nascimento, una delle figlie di O Rey, ha pubblicato una foto su Instagram con tutti i parenti riuniti. «Vi ringraziamo tutti per tutto l’amore e la luce che inviate», è la frase che ha scelto Kelly per accompagnare lo scatto. Ieri Kely ha pubblicato una foto di Edson Arantes Do Nascimento sul suo letto in ospedale. Pelè, 82 anni, è affetto da un cancro al colon scoperto nel settembre 2021. Ed è ricoverato a San Paolo dalla fine di novembre. I suoi medici avevano segnalato mercoledì una progressione del suo cancro oltre a una insufficienza renale e cardiaca. Nella foto con Kely ci sono Flavia ed Edinho, anche loro figli di Pelè, e le loro nipoti Sophia e Stephany. Edinho, recentemente nominato allenatore del club Londrina, è arrivato sabato a San Paolo, dove ha raggiunto le sorelle al’ capezzale dell’82enne vincitore di tre Mondiali.

La foto di Kely Nascimento su Instagram

Edinho in precedenza aveva dichiarato che non sarebbe andato a trovare il padre in ospedale. «Non sono un medico, non potrei aiutare molto», aveva detto in un’intervista. Adesso, di fronte al peggioramento delle condizioni del padre, ha cambiato idea. L’agenzia di stampa Afp ricorda che Pelè è stato ricoverato in ospedale per un’infezione respiratoria in seguito al contagio da Covid, e per una rivalutazione delle sue cure oncologiche. La chemioterapia a cui si stava sottoponendo è stata apparentemente inefficace. Intanto il Santos si sta preparando a celebrare il campione sulle sue maglie con una corona sopra lo stemma.

