Ondata di gelo negli Usa, l’allerta della governatrice di New York: «La tempesta del secolo non è finita» – I video

La tempesta artica che sta sferzando gli Stati Uniti orientali continua a causare morti e feriti nella popolazione. Nel giorno di Santo Stefano, la stampa americana scrive di 25 persone decedute a Buffalo per l’ondata di gelo. In tutto lo Stato di New York le vittime sono 30, mentre il bollettino generale esteso a tutti gli Stati colpiti parla di un numero di decessi superiore a 50. In questo scenario, Kathy Hochul, governatrice dello Stato di New York, mette in guardia i cittadini: «La tempesta del secolo non è finita». La politica Democratica annuncia anche la proroga del divieto di circolazione nella contea di Erie, dove si trova Buffalo, per tutta la giornata di oggi, 26 dicembre. Circa 12 mila persone, al momento, non hanno l’impianto elettrico collegato alla rete. I soccorritori sono al lavoro per liberare diversi automobilisti rimasti bloccati nelle vetture, mentre alcuni cittadini barricati nei rifugi e nelle case lamentano che il cibo si sta esaurendo.

