Fuga dal Beccaria, preso un quarto ragazzo evaso dal carcere il giorno di Natale

È stato rintracciato e riportato in istituto un altro ragazzo latitante, scappato dal carcere minorile Beccaria di Milano nel giorno di Natale. Lo hanno confermato fonti del ministero della Giustizia, citate da Ansa secondo cui il giovane sarebbe stato rintracciato dagli agenti della Polizia penitenziaria e ora si troverebbe nel carcere minorile. All’appello ne mancano ancora tre. Sono stati in tutto sette i ragazzi che hanno tentato l’evasione approfittando dei lavori – in corso nell’Istituto da lungo tempo – per rompere una protezione in legno già cedevole ed evadere così dall’istituto il 25 dicembre scorso. Quattro di loro si sono costituiti o sono stati rintracciati dalla polizia penitenziaria e sono tornati in carcere.

Notizia in aggiornamento

