Papa Francesco chiede di pregare per Ratzinger: «È molto malato»

Una «preghiera speciale» per il «Papa emerito Benedetto», che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. L’ha chiesta oggi Papa Francesco nell’udienza generale in Sala Nervi, salutando i pellegrini polacchi. «È molto ammalato, che Dio lo consoli e lo sostenga fino alla fine in questa testimonianza di amore alla Chiesa», ha detto Bergoglio parlando di Joseph Ratzinger. Che di recente è stato denunciato da una vittima di abusi e ha deciso di difendersi in tribunale dalle accuse. Francesco ha anche ringraziato il popolo polacco «per l’aiuto dato all’Ucraina». Nel suo saluto ai pellegrini tedeschi, il Pontefice ha aggiunto che «oggi, nella festa dei Santi Innocenti, pensiamo ai più piccoli, a tutti i bambini che soffrono lo sfruttamento, la fame e la guerra. Il Signore ci aiuti con la sua benedizione a proteggerli e a sostenerli».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: