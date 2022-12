Torino, panico di notte in hotel: tenta una rapina con una mannaia, la guarda giurata spara

L’uomo è stato ricoverato in ospedale con ferite non gravi. Si trova ora in arresto con l’accusa di tentata rapina

Un uomo armato di mannaia ha fatto irruzione in un hotel in zona Aurora a Torino la notte scorsa, intorno all’una, per rapinare la struttura. Una guardia giurata è intervenuta nel tentativo di fermarlo, ha sparato un colpo di pistola che ha ferito in modo non grave il rapinatore, poi arrestato dalla polizia per tentata rapina. L’uomo è stato portato in ospedale in codice giallo.

