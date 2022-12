Andrew Tate, la delirante risposta a Greta Thunberg: gli insulti sessisti mentre fuma il sigaro – Il video

Dopo averla provocata e aver ricevuto una secca risposta, presto diventata virale, Andrew Tate si presenta ai suoi follower su Twitter indossando una vestaglia da ring e fumando un sigaro per rilasciare un po’ di gas serra e replicare nuovamente a Greta Thunberg. L’ex kickboxer le aveva scritto elencandole le automobili in suo possesso sottolineando quanto siano inquinanti, e chiedendo alla giovane attivista di fargli avere il suo indirizzo email per poterle mandare la lista completa. La risposta della ragazza non si era fatta attendere: «Sì, ti prego, illuminami. Scrivimi pure a [email protected] ([email protected], ndr)». Una frase che non deve essere andata giù a Tate, che ha replicato insultandola in maniera scomposta. «Perché dovrebbe avere una mail del genere? Non voglio presumere il suo gender, diciamo che è cinquanta e cinquanta», ha affermato nel video condiviso sul social, per poi accusarla di essere «programmata, schiava di Matrix», dando il via alla tesi complottista: «Qualcuno l’ha convinta a convincervi di chiedere al governo di tassarvi fino alla povertà. Ma io l’ho smascherata».

