Andrew Tate: l’ex kickboxer che ha litigato con Greta Thunberg arrestato per traffico di esseri umani – Il video

Fino all’altroieri Andrew Tate era famoso soltanto per essere stato un kickboxer. E per essersi fatto allontanare dal Grande Fratello britannico a causa di alcuni commenti sessisti. Poi, un paio di giorni fa, è diventato virale il suo scambio di sfottò su Twitter con Greta Thunberg. Lui ha elencato all’attivista le sue automobili inquinanti. Lei ha risposto chiedendo un elenco completo all’indirizzo mail [email protected]. E lui ha controreplicato insultandola e fumando un sigaro. Ma oggi i media romeni scrivono che Andrew e il fratello Tristan sono stati arrestati in Romania nell’ambito di un’indagine per traffico di esseri umani.

Il video di Tate e il dettaglio della pizza

E la parte curiosa della vicenda è che un ruolo nell’arresto lo ha avuto proprio la polemica tra Tate e Thunberg. Secondo le ricostruzioni di alcuni media, le autorità romene aspettavano la prova che Tate si trovasse nel paese per intervenire. Dopo la diffusione del video di Tate, sono scattati il blitz delle forze dell’ordine nella sua villa e l’arresto insieme al fratello. Galeotta fu infatti la scatola di pizza a domicilio che si vede nel filmato di Tate. Appartiene a una nota catena locale. Per questo la polizia ha avuto la certezza che Tate si trovasse in Romania. Ed è andata ad arrestarlo. Il Guardian scrive che gli inquirenti hanno identificato sei donne sfruttate sessualmente da Tate e dal fratello. «I quattro sospettati sembrano aver creato un gruppo criminale organizzato con lo scopo di reclutare, alloggiare e sfruttare le donne costringendole a creare contenuti pornografici destinati a essere visti su siti Web specializzati a pagamento», sostiene l’accusa.

L’indagine e OnlyFans

L’agenzia di stampa Reuters fa sapere che l’indagine nei confronti dei fratelli Tate va avanti dall’aprile scorso. Tra le accuse c’è anche quella di stupro. I due sono stati arrestati insieme a due cittadini rumeni. Avrebbero guadagnato notevoli somme di denaro grazie allo sfruttamento di cui sono accusati. Buzzfeed scrive che la polizia ha fatto irruzione nella villa dei fratelli e in altre cinque case. A effettuare la perquisizione è stata l’unità della polizia romana che indaga sulla criminalità organizzata e sul terrorismo (Dicot). Secondo il media l’accusa riguarda video e filmati prodotti per la piattaforma OnlyFans. All’inizio del 2022 la polizia aveva compiuto un’altra irruzione nella residenza rumena dei Tate. L’inchiesta era scaturita dalle denunce di una donna americana che diceva di essere stata trattenuta contro la sua volontà nella casa.

Chi è Andrew Tate

Nato a Washington Dc ma cresciuto a Luton, Tate è stato espulso nel 2016 da “Celebrity Big Brother” per aver aggredito una donna. È diventato famoso scrivendo su Twitter che «le donne devono assumersi la responsabilità degli abusi sessuali». Successivamente è stato bandito dai diversi social media (Facebook, Instagram, TikTok e Twitter, oltre a YouTube). Ma il suo account Twitter è stato ripristinato quando Elon Musk ha comprato il social network.

