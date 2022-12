Il video dell’arresto di Andrew Tate, tra pistole, spade e auto di lusso

L’ex kickboxer Andrew Tate è stato arrestato dalla polizia romena nell’abito di un indagine per traffico di esseri umani in cui è coinvolto anche il fratello Tristan. Nel video diffuso dalle forze dell’ordine si vede una squadra di diversi agenti fare irruzione nella residenza dell’uomo. All’interno, tra luci al neon e arredi di lusso, anche una pistola, diverse armi bianche tra cui spade, tirapugni e coltelli e mazzette di denaro. Sul retro della dimora, le auto di lusso che l’uomo aveva menzionato per sbeffeggiare Greta Thunberg, salvo poi ricevere una risposta caustica. L’ex concorrente del Grande Fratello Uk si vantava con la climattivista delle sue auto di lusso, chiedendole l’email per inviarle un elenco completo a cui lei ha risposto: [email protected] Tate ha quindi deciso di insultare Thunberg in un video in cui fuma il sigaro con delle scatole di pizza di fronte. Si è diffusa la voce che sia stata proprio la marca di queste a confermare alle forze dell’ordine che l’uomo si trovava in Romania. Tuttavia, il dettaglio non è stato confermato dalla polizia romena. Ma non ha impedito a Greta Thunberg di prendersi di nuovo gioco di Tate.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: