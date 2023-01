No! Nessuna conferenza di Greta Thunberg sul riscaldamento globale è stata annullata per le temperature gelide

L’attivista Greta Thunberg è al centro delle cronache negli ultimi giorni a causa della polemica che ha riguardato lo scambio di battute al vetriolo avvenuto sui social con l’ex kickboxer Andrew Tate. Ma per i complottisti e i negazionisti del cambiamento climatico, non c’è bisogno di un pretesto per accanirsi contro di lei: la giovane pioniera del movimento Fridays for future è spesso al centro di bufale e disinformazione. Oltre che lei, vengono presi di mira anche gli eventi che organizza: e questo è il caso di una presunta conferenza sul riscaldamento globale, che secondo alcuni utenti sarebbe stata annullata per le temperature gelide.

Ha iniziato a circolare sui social un articolo secondo cui una conferenza di Greta Thunberg sul riscaldamento globale sarebbe stata cancellata per le temperature gelide.

La notizia ha scatenato l’ironia tagliente dei suoi detrattori.

In realtà, però, proviene da una testata satirica (che è stata erroneamente ritenuta affidabile da molti utenti sui social).

Analisi

«25 Dicembre: La conferenza di Greta Thunberg sul riscaldamento globale è stata annullata a causa delle temperature gelide subartiche»: questa è la notizia che ha iniziato a circolare sul web, con tanto di faccine canzonatorie. L’intento è chiaramente quello di mettere in ridicolo l’ambientalista, dimostrando che la sua battaglia è pretestuosa e sganciata dalla realtà. Il fatto che le temperature non siano cambiate, e che il riscaldamento globale non trovi riscontro in occasionali picchi di freddo, è infatti spesso chiamato in causa dai negazionisti del cambiamento climatico.

Oltre al testo, vediamo un fotomontaggio che mostra il volto dell’attivista contratto in una smorfia, davanti a una strada innevata. La fonte dei diversi post risulta essere sempre la stessa: l’articolo di una testata chiamata Genesius Times, la quale si presenta come «la fonte più affidabile del pianeta per le notizie false». Aspirando a «una sola cosa»: «far ridere e/o piangere i suoi lettori».

La prima pubblicazione del pezzo in questione risale al 12 novembre 2019. Il testo menziona un inesistente International Global Warming Trust, e racconta che Thunberg avrebbe raggiunto il Michigan a bordo di «una mongolfiera alimentata dal proprio respiro». L’articolo è stato rilanciato sui social del portale satirico nella seconda metà dello scorso dicembre, quando gli Stati Uniti hanno anticipato l’arrivo di una potente tempesta invernale, che ha causato la morte di decine di persone in tutto il paese durante il periodo natalizio.

In ogni caso, eventi meteorologici di questo tipo, caratterizzati da sporadicità ma alta intensità, non mettono in dubbio l’esistenza del cambiamento climatico. Anzi, i dati ne riconfermano ancora una volta la presenza: il 2022, per esempio, è stato l’anno più caldo dal 1800 in Italia.

Infine, val la pena fare un’ultima puntualizzazione. Come ha spiegato una portavoce di Thunberg, per l’attivista è di solito impossibile raggiungere gli Usa: «Greta Thunberg non viaggia in aereo, per lei è generalmente impossibile partecipare a un evento organizzato negli Stati Uniti, a meno che non prenda una barca». O una mongolfiera in volo grazie al suo soffio.

Conclusioni

La notizia secondo cui una conferenza di Greta Thunberg sul riscaldamento globale sarebbe stata cancellata a causa delle temperature gelide è falsa. Trae origine da un articolo di una testata satirica, che molti utenti hanno però preso sul serio.

