L’addio a Pelé del Santos, sua unica squadra in Brasile: la dedica e una settimana di stop totale per lutto

«Eterno». Con una sola parola il Santos commenta la morte di Pelé, scomparso oggi, 29 dicembre, dopo un lungo periodo di degenza causato dall’aggravamento del tumore al colon contro cui lottava da tempo. Il club in cui “O Rey” ha giocato per vent’anni fino al 1975, senza mai cedere alle lusinghe milionarie di mezzo mondo, ha decretato sette giorni di lutto in cui tutte le attività si fermeranno. Uno sfondo nero e una corona illuminata da un fascio di luce: l’immagine postata dal Santos celebra il re del calcio mondiale con l’unico simbolo che lo rappresenta. Poco prima una nota diffusa dal club ha invece dedicato un più lungo ricordo al suo campione: «Con profonda tristezza viviamo la scomparsa del miglior giocatore di calcio di tutti i tempi, l’uomo che ha portato nel mondo il nome dell’Alvinegro Praiano, il nostro maggiore idolo, che ha eternizzato la maglia 10 e l’ha trasformata in un’opera d’arte». E ancora: «Qualsiasi omaggio è piccolo rispetto alla grandezza di Edson Arantes do Nascimento, il nostro eterno Rei Pelé».

