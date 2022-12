No! Il primo ministro belga non ha finto di ricevere la quarta dose del vaccino contro la Covid

Come spiegato anche dallo stesso protagonista, l’ago non c’è, perché si trattava di una prova per verificare il corretto funzionamento di un centro vaccinale

Il primo ministro belga ha finto di farsi somministrare la quarta dose di vaccino contro il Covid? Questo è quello che sostengono i no vax, che condividono un video in cui uomo sembra farsi fare un’iniezione senza che però si possa vedere chiaramente un ago penetrare nella pelle del suo braccio. Chiara prova, secondo chi lo condivide, che la vaccinazione sarebbe una truffa per convincere i poveri cittadini a farsi somministrare il farmaco, mentre i potenti semplicemente fingono di farlo. Ma è veramente così? La verità è molto più semplice.

Per chi ha fretta:

Un politico belga si è sottoposto a un test per verificare il corretto funzionamento di un centro vaccinale.

Trattandosi di una prova, non gli è stato somministrato nessun farmaco, e il test è stato eseguito con una siringa senza ago.

I no vax usano il video per sostenere che la vaccinazione sia una truffa.

Analisi

Di seguito vediamo gli screenshot di due dei post in cui viene sostenuta la tesi antivaccinista. La decrizione del primo recita:

«Vi faccio vedere il primo ministro belga mentre fa la quartadose. Ed è subito grinpass. Ma la siringa è speciale. Continuate a farvi prendere per il culo, mi raccomando»

Il secondo, invece, condivide il link a un tweet che mostra il video, commentandolo così:

«Continua la tragica farsa, Premier belga falsa siringa»

Innanzitutto, la persona mostrata non è il primo ministro belga, bensì Bart Somers, politico fiammingo, sindaco della città di Mechelen, nella regione di Anversa, e presidente della Alleanza dei Liberali e Democratici per l’Europa nel comitato europeo delle regioni.

Come spiegato dai colleghi di Knack, il video risale all’1 febbraio 2021, ed è stato originariamente trasmesso nell’edizione delle ore 19 del telegiornale di Vrt Nws, il notiziario delle televisione nazionale belga. Come illustrato nel servizio, il video riprendeva un test eseguito nel centro vaccinale di De Kimpel, a cui 50 «attori» hanno partecipato per provare che tutto fosse pronto a partire con le vere vaccinazioni. L’ago non appare nel video perché effettivamente non c’era, dato che si trattava, appunto, di un test. Il tutto è stato confermato anche da un tweet dello stesso Somers, che postando un altro video della scena scrive:

«Per essere chiari: nessun vaccino è stato somministrato nel corso di questa dry run [il nome del test, ndr], né c’è stata un’iniezione. Altrimenti mi sarei lamentato molto di più»

Conclusioni:

I no vax usano un video in cui un politico belga effettua un test di vaccinazione per sostenere che i vaccini siano una truffa. Tuttavia, come spiegato anche dallo stesso protagonista, l’ago non c’è proprio perché si trattava di una prova.

