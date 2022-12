Ucraina, torna la paura a Kiev: esplosioni vicino la capitale. Mosca: «Situazione difficile: ma la vittoria è inevitabile»

A Kiev, capitale dell’Ucraina, sono state udite almeno una decina esplosioni: lo riferisco i giornalisti dell’agenzia stampa France Presse sul posto. Le autorità locali hanno confermato la notizia, invitando i residenti a mettersi al riparo: «Si sono udite esplosioni a Kiev! Rimanete al sicuro!», ha scritto il sindaco della città Vitali Klitschko su Telegram, secondo il quale ci sarebbe almeno una vittima e diversi feriti dopo una serie di attacchi nelle ultime ore. A Solomyan, nel sud-ovest della città, almeno tre donne sono state trasportate in ospedale. Un hotel e un’abitazione sono stati colpiti da missili, secondo il vice capo del presidente ucraino, Kyrylo Tymoshenko. Nella prima raffica di attacchi sarebbero state udite dieci esplosioni.

Il bilancio del ministro russo Shoigu

Mosca, nel frattempo, sostiene che la vittoria della Russia sull’Ucraina sarà «inevitabile». Lo ha dichiarato oggi, 31 dicembre, il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, in un videomessaggio di fine anno in cui ha lodato l’eroismo dei soldati russi al fronte. Secondo quanto riporta il Guardian, il capo della difesa di Mosca – che è stato pesantemente criticato per i fallimenti sul campo di battaglia negli ultimi 10 mesi – ha riconosciuto che la situazione in prima linea rimane «difficile». Il ministro ha inoltre criticato l’Ucraina e l’Occidente per aver cercato di contenere la Russia. Nel momento in cui ci avviciniamo al nuovo anno, ha affermato, «c’è chi sta cercando di cancellare la nostra gloriosa storia e le nostre grandi conquiste, di demolire i monumenti ai vincitori del fascismo, di mettere i criminali di guerra su un piedistallo, di cancellare e dissacrare tutto ciò che è russo». Ciononostante, ha concluso, la «vittoria, come il nuovo anno, è inevitabile».

