Usa, l’ondata di gelo ghiaccia anche le cascate del Niagara: l’incredibile spettacolo invernale – Il video

Il maltempo e il gelo che si sono abbattuti sugli Stati Uniti nella seconda metà di dicembre hanno portato a un evento storico: il congelamento di una parte delle cascate del Niagara, avvenuto soltanto cinque volte nella storia. Le più famose cascate del mondo sono state infatti colpite dalla tempesta artica, dopo che New York ha dovuto affrontare quella che è stata definita la «bufera del secolo». Le cascate non si possono congelare del tutto, a causa dell’immenso volume di acqua riversato (3.160 tonnellate al secondo), ma le immagini che hanno iniziato a circolare riprendono il ghiaccio che si insinua attorno a diverse parti della loro base. Nonostante le temperature gelide, racconta Cbs News, i turisti continuano ad accorrere sul posto per ammirare la meraviglia naturale. Che adesso si è trasformata in uno sbalorditivo spettacolo invernale.

Fonte Video: utente Twitter @bozakrowka80

