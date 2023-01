Le immagini della camera ardente di Papa Benedetto XVI. E per i funerali arrivano le prime conferme dalle autorità straniere – Il video

Si è concluso il primo dei tre giorni di camera ardente allestita per Joseph Ratzinger. Sono previsti afflussi di 30 mila visitatori al giorno per rendere omaggio alla salma di Benedetto XVI. I funerali del papa emerito, poi, si terranno il 5 gennaio. Spetterà all’attuale pontefice celebrarli. «Un papa che presiede le esequie di un altro papa è un avvenimento epocale», sottolinea lo storico Giordano Bruno Guerri, studioso laico dei rapporti fra Italia e chiesa cattolica. Intanto, per la cerimonia, dalle cancellerie estere sono iniziate ad arrivare le prime conferme ufficiali sulla presenza delle autorità straniere: sul sagrato della Basilica di San Pietro ci saranno il presidente polacco Andrzej Duda, la regina Sofia, madre del re di Spagna, e il presidente del Portogallo Marcelo Rebelo de Sousa. «Storicamente – aggiunge Guerri – in epoca medioevale abbiamo avuto addirittura tre papi contemporaneamente, ma nessuno di loro si è mai dimesso volontariamente».

