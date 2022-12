Ratzinger, l’annuncio dal Vaticano della morte del Papa emerito: l’ultimo saluto dei fedeli dal 2 gennaio

Ad annunciare la morte di Joseph Ratzinger è stato il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni, dopo giorni di apprensione per le condizioni di salute di Benedetto XVI con un primo stringato messaggio: «Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9.34, nel Monastero Mater Ecclesiase in Vaticano». Così come già accaduto per i precedenti pontefici, anche per Ratzinger è stato previsto che il corpo sarà ospitato nella Basilica di San Pietro a partire da lunedì 2 gennaio 2023 per l’ultimo saluto dei fedeli.

