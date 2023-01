Napoli, ordina i pastori del presepe ma gli arrivano a casa 10 kg di marijuana

Acquista online dei pastori per il presepe ma gli arriva un pacco con 10 kili di marijuana. Succede a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli dove un cittadino – durante le feste di Natale – si era affidato a un sito spagnolo sul web per la ricerca di alcuni pastori. Ovvero un agricoltore che pota una pigna d’uva dalla vite e il figlio vestito di cenci che regge una sporta di vimini. Un affare a suo avviso, spese di spedizione incluse. Aggiunge al carrello e ordina. Ma passano un paio di giorni e ieri pomeriggio, 2 gennaio, arriva il corriere con la sorpresa inaspettata. Dentro il pacco non c’era alcuna traccia dei pastori ordinati, ma della droga. E ben 10 chili. L’uomo non ha esitato ad allertare le autorità. I carabinieri, giunti presso l’abitazione, hanno sequestrato la marijuana e hanno avviato le indagini al fine di risalire alla filiera di vendita.

Foto di copertina da archivio

Continua a leggere su Open

Leggi anche: