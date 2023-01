Ucraina, il missile che esplode a pochi metri dal giornalista francese a Kramatorsk – Il video

Il giornalista di Quotidien Paul Gasnier ha visto un bombardamento da molto vicino a Kramatorsk in Ucraina. Mentre si stava preparando per andare in onda in un collegamento con la tv francese Tmc, un’esplosione si è vista a pochi metri dalle sue spalle. Le immagini sono andate in onda in diretta, sorprendendo gli ospiti tra cui Bruno Le Maire, ministro dell’Economia della Francia. Subito dopo il conduttore Yann Barthèz gli chiede se sta bene e se è in grado di dire se ci sono vittime.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: