Beppe Grillo contro il contante: «In Danimarca zero rapine in banca: facciamo come loro, l’Italia diventi un Paese cashless»

C’è un Paese, la Danimarca, nel quale nel 2022 non è stata registrata nessuna rapina in banca. Tra i motivi c’è l’aumento del numero di telecamere, il miglioramento dei sistemi di allarme e una più stretta cooperazione con la polizia. Ma anche, e lo sottolinea la Cnn, il dimezzamento dell’uso del contante. Sull’onda del risultato, certo invidiabile, del Paese scandinavo, Beppe Grillo lancia un appello perché l’Italia segua l’esempio danese e dia il ben servito ai contanti. E torna in qualche modo anche sulla polemica politica che ha agitato la maggioranza durante la discussione sulla legge di bilancio, dal tetto al contante all’uso del Pos. «La Danimarca ha registrato il suo primo anno senza rapine in banca, poiché l’uso di denaro contante è diminuito negli ultimi anni», esulta dal suo blog il fondatore dei 5 Stelle, «prendiamo esempio, sicuramente uno dei tanti motivi in più per essere una società cashless».

Il Paese senza rapine in banca

Nel 2021, la Danimarca ha registrato una rapina in banca. E nel 2022 è addirittura riuscita a migliorare il suo invidiabile risultato. Numero di rapine commesse negli istituti di credito: zero. Il miglioramento dei sistemi di sicurezza ha sicuramente inciso sulla diminuzione del numero. Ma c’è anche un altro aspetto: non ci sono proprio i contanti da rubare nelle casseforti o agli sportelli. Delle circa 800 filiali nel Paese, appena una ventina hanno ancora personale dedicato alle operazione di deposito e prelievo, mentre la maggioranza della popolazione usa gli sportelli automatici. E sempre di meno. Bloomberg, che cita i dati della Banca centrale danese, spiega che i prelievi sono diminuiti di circa il 75 per cento negli ultimi sei anni. La Danimarca non è certo l’unico Paese che negli ultimi anni ha visto ridurre progressivamente il numero di rapine in banca. Basti pensare che negli Stati Uniti ce ne sono state 1.724 nel 2021, mentre nel 2004 erano oltre 7mila.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: