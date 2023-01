Iran, liberata l’attrice Taraneh Alidousti, l’uscita dal carcere di Evin senza velo – Le foto

È tornata libera l’attrice iraniana Taraneh Alidousti, rinchiusa nel carcere di Evin a Teheran dopo l’arresto lo scorso mese per aver partecipato alle proteste contro il regime. Alidousti ha ottenuto la scarcerazione dietro il pagamento di una cauzione di 10 miliardi rial, circa 225mila euro, come ha confermato il suo avvocato Zahra Minoui su Twitter. L’attrice era stata rinchiusa nel braccio 209 del temuto carcere di Evin, cioè quello riservato ai detenuti politici. Al suo rilascio è stata fotografa mentre salutava senza indossare l’hijab. Prima dell’arresto dello scorso 20 dicembre, Alidousti aveva spesso preso posizione contro la violenta repressione delle autorità iraniane contro i manifestanti. Dopo l’impiccagione del primo manifestante arrestato, il 23enne Mohsen Shekari, l’attrice aveva scritto su Instagram: «Assistere a questo spargimento di sangue senza agire è una vergogna per l’umanità». E prima che il suo profilo venisse disattivato aveva anche condiviso una foto di lei senza velo accompagnata dalle parole: «Donna, Vita, Libertà», slogan del movimento che protesta in Iran. Tra le accuse che le erano state rivolte infatti c’era anche quella di aver «pubblicato contenuti distorti e di aver incitato al caos».

Già in passato Alidousti si era esposta politicamente, come nel 2017, quando si era rifiutata di partecipare alla cerimonia degli Oscar per protestare contro la decisione di Donald Trump di vietare l’ingresso negli Stati Uniti ai cittadini di diversi Paesi musulmani, compreso l’Iran. In quella serata era stato premiato il film di cui era protagonista, Il Cliente di Asghar Farhadi. Per lei durante la prigionia si erano mobilitati attivisti e colleghi del mondo del cinema, con un presidio giornaliero davanti al penitenziario. Sono stati loro ad accoglierla non appena uscita con un mazzo di fiori.

