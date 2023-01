Parigi, gli attivisti non si fermano: imbrattata la facciata della residenza del Primo ministro francese – I video e le foto

Ancora vernice rossa contro i palazzi del potere. Questa volta il gesto dimostrativo è degli ambientalisti di Dernière rénovation, che a Parigi hanno imbrattato con la pittura la facciata dell’Hôtel Matignon, la residenza della primo ministro francese Élisabeth Borne. Il governo in quel momento si trovava riunito in Consiglio dei ministri all’Eliseo. Nei video che circolano sui social, si vede almeno uno degli ambientalisti trascinato via dalle forze dell’ordine. Un gesto simile era stato organizzato appena pochi giorni fa a Roma, a palazzo Madama, quando alcuni attivisti di Ultima generazione hanno lanciato della vernice rossa contro la sede del Senato.

