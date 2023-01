L’avvocato di Eva Kaili: «Solo ora potrà vedere la figlia. La procura belga l’ha usate per metterla sotto pressione»

Oggi pomeriggio l’europarlamentare greca Eva Kaili potrà vedere la figlia che ha avuto con il compagno Francesco Giorgi. Tre ore nel carcere di Haren, dove è rinchiusa con le accuse di corruzione e associazione a delinquere. Il suo avvocato Michalis Dimitrakopoulos in un’intervista al Corriere della Sera accusa la procura di Bruxelles di aver usato la figlia per fare pressione sulla madre: «Mi sono fatto l’idea che probabilmente non le permettevano di vedere la bambina per farle pressione affinché confessasse, ammettesse di aver commesso qualcosa. Ma la signora Kaili non ha nulla da confessare perché è completamente estranea a ogni genere di accusa». Dimitrakopoulos dice che Kaili aveva fatto altre richieste. Ma sono state tutte respinte, ufficialmente perché non c’era abbastanza personale in carcere durante le feste.

Il 22 gennaio l’udienza riesaminerà la custodia cautelare per l’ex vicepresidente del Parlamento Europeo. Per l’avvocato la linea difensiva è chiara: «Ribadiremo che la signora Kaili non è mai stata a servizio del Qatar. Lei ha seguito la linea politica dei centristi europei elaborata da Charles Michel e da Ursula Von der Leyen. Non ha ricevuto mai un solo euro dal Qatar». E i soldi nelle valigie? «Ha spiegato al giudice che ha saputo dei soldi solo nel momento in cui il suo compagno Francesco Giorgi è stato arrestato. Questo l’ha fatta precipitare nel panico. Allora ha chiamato suo padre e gli ha detto di andare nel suo appartamento, prendere la valigia della bambina e i suoi biberon. Non sapeva niente di cosa la valigia contenesse perché non l’aveva aperta e non immaginava che dentro ci fosse denaro in contanti».

