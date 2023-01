Usa, spiragli per l’elezione alla Camera dopo 11 voti-flop. Le concessioni di McCarthy all’estrema destra

Mai dai tempi della Guerra di Secessione il Congresso americano era stato bloccato così a lungo nel tentativo di individuare lo speaker di uno dei rami del Parlamento. Per risalire a uno stallo più lungo e umiliante di quello in cui è precipitata in questi giorni la Camera di Washington bisogna risalire al 1859, quando ai Repubblicani furono necessari 44 voti prima di riuscire ad eleggere il deputato del New Jersey William Pennington. Era un’altra America, e un altro mondo. Oggi 6 gennaio, a due anni esatti dall’assalto degli ultras trumpiani a Capitol Hill, Kevin McCarthy proverà per l’ennesima volta a trovare la strada per farsi eleggere nuovo speaker della Camera, succedendo a Nancy Pelosi. Non sono bastati tre giorni e 11 votazioni al momento al deputato californiano, che paga il muro eretto da 20 eletti del partito Repubblicano dell’ala di estrema destra. Per 72 ore, gli hanno opposto un tenace rifiuto, persino dopo l’invito lanciato apertamente da Donald Trump a deporre le armi. Ma oggi, secondo quanto riporta il Washington Post, il clima potrebbe cambiare. Tre fonti qualificate hanno riferito infatti al giornale della capitale Usa che diversi dei “ribelli” del Grand Old Party sarebbero sul punto di ammorbidire la loro posizione e accettare di votare per McCarthy. I lavori della Camera riprendono alle 18 di oggi, ora italiana, ma non è ancora chiaro – precisa il Post – in quale delle votazioni il muro anti-McCarthy potrebbe finalmente cadere.

Negoziati frenetici

«Ho sensazioni molto positive. Credo che abbiamo avuto discussioni davvero positive, che ci hanno portato a un ottimo punto», aveva detto ieri sera McCarthy lasciando il Campidoglio. Il riferimento è ai negoziati frenetici che il deputato sta conducendo con la frangia dei “ribelli” per portarne almeno una parte – mancano all’appello almeno 16 voti – sul suo nome. I contenuti delle trattative in corso sono riservati, ma secondo i media americani McCarthy avrebbe offerto via via concessioni sempre piu ampie pur di sbloccare l’impasse. Queste includerebbero, tra l’altro, l’abbassamento da cinque a uno del numero di deputati necessari per inserire all’ordine del giorno un voto di sfiducia contro lo speaker della Camera (contro McCarthy stesso, dunque, se dovesse essere eletto); l’elezione nel Rules Committee, il comitato della Camera che discute le proposte di legge prima dell’approdo in Aula, di un numero crescente di deputati dell’ala ultraconservatrice. Concessioni sempre più profonde dunque, che come notano diversi media americani contraddicono ciò su cui lo stesso McCarthy aveva promesso di non cedere. Basteranno a far breccia nel muro dell’ala di ultra-destra dei Repubblicani?

Foto: EPA/JIM LO SCALZO – Il deputato californiano Kevin McCarthy parla coi giornalisti all’uscita dal Campidoglio – Washington, 5 gennaio 2023.

