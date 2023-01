Usa, Trump rompe il silenzio sul successore di Pelosi: «Votate McCarthy: non trasformate un trionfo in una sconfitta»

Donald Trump rompe il silenzio sull’elezione dello speaker della Camera e sul suo social Truth invita a votare il candidato repubblicano Kevin McCarthy, bocciato ieri tre volte consecutive dagli esponenti dell’ala più radicale e conservatrice del partito. «È giunto il tempo per tutti grandi membri repubblicani della Camera di votare per Kevin, chiudere l’accordo, vincere e guardare Nancy Pelosi tornare a casa nella California a pezzi: l’unica speaker della Camera che ha perso due volte la casa». Poi l’appello al partito: «Repubblicani, non trasformate un grande trionfo in una enorme e imbarazzante sconfitta» Nella terza votazione McCarthy ha perso un ulteriore voto fermandosi a quota 202. Venti preferenze repubblicane sono andate al “falco” Jim Jordan. L’endorsement dell’ex presidente arriva mentre crescono le quotazioni, come candidato alternativo, del deputato italo-americano Steve Scalise. Alle 18 di oggi riprenderanno le votazioni.