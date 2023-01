Florida, sparatoria durante le riprese del videoclip del rapper French Montana: morti e feriti – Il video

Diverse persone sono state uccise in una sparatoria fuori da un ristorante a Miami Gardens in Florida. Secondo la Cbs all’origine c’è una lite conclusasi in una sparatoria fuori dal ristorante The Licking. La polizia di Miami Gardens ha confermato che «più persone» sono state uccise. Altri feriti sono stati trasportati in ospedale. Un testimone ha detto a Cbs4 che la sparatoria è avvenuta durante le riprese del video musicale del rapper French Montana, nel parcheggio del ristorante. Ha detto che sono stati sparati 10-15 colpi di pistola e la gente ha iniziato a correre ovunque.

Il testimone Ced Mogul ha raccontato di essere uscito dal ristorante per vedere il video del rapper. Ad un certo punto una persona tra la folla ha detto che è stata derubata dell’orologio e del portafoglio. Da lì a poco è cominciata la sparatoria. Karim Kharbouch, noto come French Montana, è nato a Rabat nel 1984. Ha la cittadinanza marocchina ma è stato naturalizzato statunitense. Deve il suo pseudonimo a Tony Montana, personaggio del film “Scarface”. Secondo alcuni report nella sparatoria sarebbe stato colpito il rapper Krazyman. Il filmato che mostra la sparatoria ha immagini non adatte a un pubblico impressionabile.

