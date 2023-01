Calcio, respinto il ricorso della Lazio: la curva Nord rimarrà chiusa per i cori razzisti

La Corte Sportiva d’Appello ha respinto il ricorso della Lazio: la curva Nord rimarrà chiusa per una giornata, in occasione della gara di domani contro l’Empoli, in programma allo Stadio Olimpico. Una sanzione contro gli ululati razzisti dei tifosi biancocelesti, indirizzati ai giocatori Banda e Umtiti nel corso del match con il Lecce tenutosi lo scorso 4 gennaio. I cori di discriminazione razziale erano stati segnalati dal referto arbitrale e dalle relazioni dei collaboratori della Procura Federale, mentre la sanzione era stata inflitta dal giudice sportivo della Serie A Gerardo Mastrandrea. Claudio Lotito, presidente del club, aveva condannato l’episodio in una nota ufficiale, garantendo che «la S.S. Lazio condanna chi si è reso protagonista di questo gesto deprecabile, vergognoso e anacronistico e offrirà come sempre la massima collaborazione alle autorità per individuare i responsabili». Era stato tuttavia presentato il ricorso d’urgenza per fare in modo che a pagare fossero solamente gli autori dei cori razzisti.

