Ai confini della realtà (del Mondiale). L’incredibile manipolazione video che cambia il finale di Argentina-Francia – Il video

Sta diventando virale questo video costruito con un programma che cambia totalmente la finale dei Mondiali di calcio. Un esempio perfetto (non l’unico, ma certamente il meglio riuscito) di come sia possibile manipolare la realtà. Siamo alla fine dei tempi supplementari sul pareggio di 3 a 3 fra Argentina e Francia. Al 118esimo minuto era riuscito a pareggiare su rigore Mbappé realizzando la sua tripletta in partita. Al terzo minuto di recupero sui 4 concessi per il secondo tempo supplementare un lancio da centrocampo ha messo Kolo Muani solo davanti al portiere argentino Martinez, uscito in spaccata. La palla è finita sulla sua gamba e Kolo Muani che aveva giocato fin lì una partita perfetta (segnando) ha gettato alle ortiche l’occasione della vita, dovendo poi chiudere i social nei giorni successivi per gli insulti e la rabbia dei tifosi. Questo video lo fa invece segnare infilando le gambe del portiere in uscita come avrebbe dovuto fare. La Francia sarebbe stata campione del mondo, e Kolo Muani sarebbe passato alla storia portato in trionfo dai tifosi. Non è andata così, ma tecnicamente la manipolazione del video che racconta una storia opposta alla realtà è veramente perfetta. Oggi consola i francesi che hanno una favola in video da raccontarsi. Ma spaventa tutti noi, perché con la stessa tecnica in situazioni assai meno giocose si puó fare credere vera una realtà inesistente, infiammare gli animi e suscitare tragedie invece delle risate di questa finale fake.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: