Ucraina, Zelensky sul cessate il fuoco di Natale: «Tutto falso, avremo la pace solo quando riusciremo a cacciarli» – Il video

«Il mondo è stato ancora una volta in grado di vedere oggi quanto siano false le parole di qualsiasi tipo che provengono da Mosca». Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo video messaggio serale alla Nazione commenta la tregua, ormai agli sgoccioli, annunciata dal Cremlino in occasione del Natale ortodosso e mai rispettata, con accuse reciproche da entrambe le parti. «I russi hanno parlato di un presunto cessate il fuoco ma la realtà è che i proiettili russi hanno colpito di nuovo Bakhmut e altre postazioni ucraine», ha chiarito il presidente. «Solo l’espulsione degli invasori dalla terra ucraina significherà il ripristino della sicurezza e della pace. Stiamo lavorando per questo e l’aiuto dei nostri partner è diretto a questo, questo è l’obiettivo dell’intero mondo civile ora». Zelensky ha quindi ringraziato tutti coloro che «ci aiutano a difendere l’indipendenza dell’Ucraina». E ha concluso: «Oggi siamo un passo più vicini alla nostra vittoria». Sul cessate il fuoco non rispettato nelle ultime ore le due parti del conflitto si sono accusate a vicenda. «Le forze russe hanno bombardato la regione di Cherson 39 volte nel giro di 24 ore, provocando una vittima e sette feriti», ha denunciato prima ancora di Zelensky, Yaroslav Yanushevich, il governatore della regione. Non si è poi fatta attendere la replica di Mosca: «L’esercito ucraino anche oggi, giorno del Natale ortodosso, ha violato il cessate il fuoco offerto dalla Russia, bombardando la città di Donetsk, città del Donbass occupata e annessa dai russi, con almeno 10 missili da lanciatori multipli», hanno informato le autorità dell’autoproclamata repubblica di Donetsk, citate dall’agenzia russa Tass.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: