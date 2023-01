Brasilia, mentre i bolsonaristi assaltano i palazzi la polizia si gode lo spettacolo filmando con i telefonini – Il video

Mentre l’orda di bolsonaristi entrava nell’area del Planalto, assalendo con bastoni e pietre i palazzi del potere del Paese, la polizia brasiliana veniva ripresa a guardare, filmando con i cellulari la protesta violenta contro l’esecutivo del presidente Lula. È quanto mostra uno dei video diffusi dal portale di notizie brasiliano Metròpoles, che di ora in ora ha documentato l’invasione di centinaia di sostenitori dell’ex presidente Bolsonaro nei palazzi del potere della capitale. A proposito dell’intervento delle forze dell’ordine nei momenti concitati dell’assalto è arrivata poche ore fa la forte accusa dall’attuale presidente del Brasile, Lula: «È la polizia che deve garantire la sicurezza e non l’ha fatto. Per incompetenza e malafede delle persone che se ne occupano».

