Vialli, l’omaggio di Gianluca Pessotto allo Juventus Stadium: «Ciao capitano, sei stato una guida in campo e fuori» – Il video

Luci spente, stadio pieno, due squadre in piedi abbracciate. Così lo Juventus Stadium ieri sera, 7 gennaio, si è fermato prima dell’inizio del match contro l’Udinese per rendere omaggio a Gianluca Vialli, il grande campione – che a Torino portò l’ultima Coppa dei Campioni nel 1996 – spentosi la notte del 6 gennaio a 58 anni. A rompere il silenzio e dare voce alle emozioni dei tifosi, juventini e non solo, è stato l’ex difensore e compagno di squadra e oggi dirigente bianconero Gianluca Pessotto. «Ciao Luca, siamo sicuri che stasera sei qui da qualche parte in mezzo a noi. Siamo venuti qui in tanti per farti sapere che non ti dimenticheremo mai, e che non smetteremo mai di volerti bene, come te ne abbiamo voluto dal primo giorno», il ricordo commosso di Pessotto, mentre sui maxischermo dello stadio campeggiava l’immagine di Vialli. «Sei stato per noi una guida in campo e fuori, compagno di spogliatoio, di vittorie, capitano, amico. Nessuno potrà mai scordare tua sottile ironia, la tua classe, il tuo carisma, la tua tenacia. Nessuno potrà mai scordare le emozioni che ci hai regalato con le tue giocate e i tuoi gol». Quindi l’addio a nome di tutti gli ex compagni di squadra: «Ci mancheranno tanto i tuoi sorrisi. Ora siamo qui tutti insieme allo stadio pronti ad abbracciarti, così come siamo sempre stati pronti a esultare a ogni tua prodezza. Ciao capitano, fai buon viaggio ti vogliamo bene».

