La nave MV Glory si arena nel canale di Suez: portava grano ucraino in Cina

La nave MV Glory, che trasporta oltre 65mila tonnellate di mais dall’Ucraina diretti in Cina, si è arenata nel canale di Suez in Egitto. I rimorchiatori stanno cercando di riportare a galla la nave. Leth Agency, società di servizi che opera nel canale, ha fatto sapere che la MV Glory si è arenata vicino alla città di Qantara, nella provincia di Ismailia del Canale di Suez. I dati di tracciamento satellitare analizzati dall’Associated Press mostrano la nave in un tratto a corsia unica del Canale di Suez appena a sud di Port Said sul Mar Mediterraneo. C’è un precedente. La Ever Given, colossale nave portacontainer che batteva la bandiera di Panama, si è schiantata contro un argine su un tratto a corsia unica del canale nel marzo 2021, bloccando il traffico sul canale per sei giorni. Il salvataggio costò all’epoca nove miliardi di dollari.

