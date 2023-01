Val Gardena, carabiniere travolto da una valanga: è grave

È ricoverato in ospedale a Bolzano l’istruttore del Centro alpino in Vallelunga che stava facendo un addestramento assieme a due colleghi

È in gravissime condizioni un carabiniere travolto da una valanga in val Gardena, in provincia di Bolzano. Il militare è ricoverato all’ospedale bolzanino, dopo che stava guidando un addestramento assieme ad altri due colleghi del vicino Centro alpino dei carabinieri in Vallelunga. Secondo una prima ricostruzione, l’istruttore avrebbe anticipato i due colleghi mentre stavano attraversando un punto delicato dell’escursione per motivi di sicurezza ed è stato travolto dalla slavina. Il gruppo è stato raggiunto dal soccorso alpino e dall’elisoccorso Aiut Alpin Dolomites che hanno liberato il carabiniere e rianimato, portandolo poi in ospedale.

