La lite di Harry con il padre Carlo nel giorno della morte della Regina: «Non parlare mai più di Meghan così»

Continuano le rivelazioni contenute nel libro del principe Harry, Spare – il Minore, arrivato nelle librerie da oggi 10 gennaio e i cui proventi il duca di Sussex verserà ad alcuni enti benefici britannici. Come riporta Ansa a proposito del volume scritto a quattro mani con il premio Pulitzer americano J.R. Moehringer, i veleni sarebbero arrivati fin davanti al letto di morte della regina Elisabetta, scomparsa l’8 settembre all’età di 96 anni e dopo 70 anni di regno. Nell’edizione italiana a pagina 526, infatti, viene raccontato dallo stesso Harry di come fu il padre Carlo (attualmente re Carlo III) ad avvertire il duca di Sussex del fatto che Elisabetta fosse ormai in agonia e invitarlo a dirle addio. Non solo. Nel testo si legge, inoltre, di come lo stesso Carlo abbia ribadito a Harry di non portare con sé la consorte Meghan Markle. «Ricevetti una telefonata da papà in cui mi disse che io ero il benvenuto a Balmoral, ma non voleva lei (Meghan, ndr). Cominciò a esporre le sue ragioni, che erano insensate e irrispettose e io non ne volli sapere», riporta Ansa, citando il testo dell’autobiografia. Di qui la replica di Harry: «Non parlare mai più di mia moglie in quel modo». Alla risposta del figlio, Carlo avrebbe esitato nel replicare a Harry, «balbettando – infine – parole di scuse» e spiegando che «semplicemente non voleva molta gente attorno»; che «non veniva nessun’altra moglie. Kate non veniva… perciò nemmeno Meg sarebbe dovuta venire». E poi la risposta: «Allora ti bastava dirlo», tagliò infine corto il secondogenito. Nello stesso contesto, inoltre, – si legge in Spare – che il principe avrebbe mandato un messaggio «a Willy» per chiedergli se lui e Kate volessero volare insieme, le due coppie, da Londra in Scozia e di non avere avuto «nessuna risposta». Nell’edizione italiana – spiega sempre l’agenzia stampa – Harry si è soffermato inoltre sulla morte di sua madre, Diana e sui tentativi da parte dello stesso di elaborare il lutto, rivolgendosi persino a una medium o ripetendo il percorso fatto dalla madre nel giorno fatale all’interno del tunnel dell’Alma di Parigi «alla stessa velocità». Ma pure sulla convinzione che per il principe «non tutto sia stato chiarito» di quella tragedia.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: