La vetrina velenosissima a Londra con il libro del principe Harry: che cosa gli hanno piazzato accanto – La foto

L’uscita della biografia del principe Harry diffuso da oggi 10 gennaio di tutto il mondo ha scatenato la fantasia dei vetrinisti delle librerie, in particolare a Londra. Lo documenta uno scatto della corrispondente di SkyTg24 a Londra, Tiziana Prezzo, che ha immortalato una delle esposizioni più pungenti che si potesse mai realizzare con il volume scritto a quattro mani con il giornalista J.R. Moehringer. Sarebbe stato fin troppo scontato affiancare Spare ad altre biografie di personaggi più o meno noti. I veleni ampiamente anticipati dai media internazionali che il principe Harry ha messo nero su bianco nei confronti della sua famiglia hanno marchiato il libro appena uscito come un vero e proprio pugno allo stomaco della Casa reale britannica. Un colpo durissimo, che per una libreria londinese gli ha fatto guadagnare un posto in vetrina accanto a un libro con un titolo che è tutto un programma How to kill your family (Come uccidere la tua famiglia) di Bella Mackie. Una trovata in pieno stile da british humor, con un fondo di pesantissima verità.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: