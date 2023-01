Golden Globes, vincono Spielberg e “Gli spiriti dell’isola”. Il conduttore: «Sono qui perché sono nero» – Il video

“Gli Spiriti dell’Isola” e ”The Fabelmans” sono i miglior film del 2022 rispettivamente nella categoria commedia e film drammatico. Questo il verdetto dei Golden Globes annunciato in una diretta tv in cui è apparso anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, invitato dall’amico Sean Penn. “The Basheers of Insheerins”, diretto da Martin McDonagh, era arrivato alla serata dei Globes da favorito con ben otto candidature. Steven Spielberg, premiato anche come miglior regista, aveva vinto prima di adesso già tre Golden Globes dopo aver collezionato ben venti nomination. Ma la star della serata è stata il comico e conduttore Jerrod Carmichael. «Sono qui perché sono nero», ha esordito. Due anni fa la Hollywood Foreign Press Association era finita nella bufera. Carmichael ha dedicato il suo monologo iniziale alla controversia. «Qualsiasi cosa io dica stasera, sono illicenziabile», ha detto Carmichael. Ricordando le accuse di razzismo, sessismo e corruzione rivolte alla Hfpa: «Non voglio dire che questa sia un’organizzazione razzista. Ma non avevano un solo membro di colore fino alla morte di George Floyd. Quindi fate quello che volete con queste informazioni».

