Thomas Raggi dei Maneskin suona la Marcia Nuziale su Instagram: una sorpresa in arrivo? – Il video

Il chitarrista dei Maneskin Thomas Raggi ha pubblicato un video su Instagram in cui suona la Marcia Nuziale in versione rock. Il filmato sembra registrato da una terrazza romana sui Fori Imperiali. E i fan chiedono “Chi si sposa?” all’artista. La band presenterà la prossima settimana il nuovo album Rush, che uscirà il 20 gennaio. Ma il filmato, osserva l’agenzia di stampa AdnKronos, finisce dando appuntamento a Roma il 19 gennaio. Lo stesso post è stato condiviso sull’account ufficiale di Spotify Global. Per questo è possibile che Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi abbiano in serbo un evento a sorpresa per la vigilia dell’uscita del disco. Un matrimonio o un’apparizione live?

