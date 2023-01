Boston ospiterà il più grande raduno satanista della storia. Ma potranno partecipare solo i vaccinati con mascherina

Non ci sono più i satanisti di una volta: oggi sono costretti a girare con mascherina e Green Pass. Almeno negli Stati Uniti, da dove arriva la notizia del «più grande raduno satanico della storia», che si terrà a Boston dal 28 al 30 aprile. Il SatanCon 2023 sarà dedicato alla sindaca di Boston, Michelle Wu: Fox News spiega che l’esponente democratica avrebbe offeso gli adoratori di Belzebù proibendo loro di pronunciare un’invocazione satanica al municipio cittadino. Gli organizzatori dell’evento, secondo quanto leggiamo sul loro sito, hanno l’obiettivo di «incoraggiare la benevolenza e l’empatia tra tutte le persone» e «rifiutare l’autorità tirannica». Ma imporranno a tutti gli ospiti registrati di indossare mascherine e mostrare il certificato che attesti l’avvenuta vaccinazione contro il Covid-19. E guai a barare: «I partecipanti devono indossare una mascherina chirurgica o usa e getta. Le ghette, le bandane e le mascherine di stoffa non saranno consentite».

Il programma

L’evento in arrivo segna il decimo anniversario del Satanic Temple. Ruoterà attorno al tema Hexennacht a Boston (ovvero «Notte delle streghe a Boston»). Il termine richiama l’antica festa pagana che in Germania celebrava la vigilia di maggio. Saranno presenti gruppi di discussione, intrattenimento, rituali satanici, una cappella nuziale satanica per i romantici e un «mercato satanico» per gli appassionati di shopping.

Lo spirito di iniziativa del Satanic Temple colpì il pubblico già lo scorso dicembre, quando a Chesapeake, in Virginia, l’organizzazione presentò domanda per istituire un doposcuola satanico presso la scuola elementare locale. June Everett, membro del Satanic Temple e direttrice della campagna per il doposcuola in questione, raccontò di essersi avvicinata al gruppo dopo che suo figlio tornò piangendo dalla scuola elementare. Era stato, secondo quanto afferma, traumatizzato dai suoi compagni di classe che partecipavano al Good News Clubs, un gruppo che organizzava un doposcuola cristiano. Ma l’aneddoto non bastò a commuovere la scuola, e la proposta del Satanic Temple non venne accettata.

Foto copertina: Thesatanictemple.com

Continua a leggere su Open

Leggi anche: