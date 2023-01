Ginnastica, Emanuela Maccarani sospesa dal ruolo di direttrice tecnica dell’Accademia. «Ma continuerà ad allenare»

Emanuela Maccarani è stata ufficialmente sospesa dal ruolo di direttrice tecnica dell’Accademia internazionale di ginnastica ritmica di Desio. Ora a sostituirla ci sarà il presidente della Federginnastica Gherardo Tecchi. La tecnica, accusata di vessazioni psicologiche e maltrattamenti su alcune ex atlete azzurre, era stata iscritta nel registro degli indagati lo scorso 29 dicembre insieme alla sua assistente Olga Tishina. Poi l’accelerazione della giustizia sportiva su quella ordinaria, con la decisione da parte della procura della Federginnastica di deferire le due tecniche. Poche ore fa si è concluso il consiglio federale della Fgi che ha preso una decisione definitiva sul futuro della direttrice. Maccarani non sarà più direttrice tecnica dell’Accademia fino alla decisione dei giudici sportivi. Ma resterà allenatrice. A deciderlo è stato lo stesso presidente Tecchi che all’uscita dal consiglio ha spiegato: «La direzione tecnica alla Maccarani non è stata confermata, la prendo io ad interim. È una decisione mia dopo aver sentito anche il presidente Malagó. Lei continuerà solo ad allenare la squadra nazionale». Parlando ancora della sospensione di Maccarani da dt della Nazionale e della sua conferma come allenatrice, Tecchi ha aggiunto: «Ho sentito il Coni, ho sentito il consiglio federale, abbiamo sentito anche la psicologa del centro di Desio e la capitana Maurelli che è stata fantastica. Ha presentato le problematiche da vero capitano. Alla fine il consiglio si è ritrovato su questa decisione. O meglio: mi ha consigliato, ma la decisione l’ho presa io». Il presidente della Fgi, diventando direttore tecnico della nazionale ad interim, dovrà nel consiglio federale del prossimo 2 febbraio dare l’incarico all’ex direttrice di Desio come allenatrice della nazionale italiana di ritmica. Poi spiega ancora: «L’abbiamo sospesa da direttrice tecnica anche per darle la possibilità di difendersi meglio. Noi abbiamo la massima fiducia nella giustizia sportiva e nella procura di Monza. Speriamo facciano il fretta. Da oggi siamo tranquilli».

L’inchiesta

Al consiglio di oggi, giovedì 12 gennaio, erano presenti anche il presidente del Coni, Giovanni Malagó, e la capitana delle Farfalle, Alessia Maurelli, ascoltata per un parere sulla vicenda. Finita anche in un fascicolo della procura di Brescia, Maccarani risulta iscritta nel registro degli indagati di un’inchiesta di Monza. È stata rinviata a giudizio per «aver posto in essere pressioni psicologiche e provocando in alcune ginnaste l’insorgere di disturbi alimentari e psicologici». Le accuse rivolte alla tecnica e alla sua assistente dalla procura sportiva sono quelle di aver adottato almeno fino al 2020 «metodi di allenamento non conformi ai doveri di correttezza e professionalità, ponendo in essere pressioni psicologiche e provocando in alcune ginnaste l’insorgere di disturbi alimentari e psicologici». Nel frattempo, continuano i messaggi di sostegno a Maccarani con centinaia di firmatari alla petizione online pubblicata su Change.org «a sostegno della Nazionale, della direttrice tecnica Maccarani e dello staff azzurro».

