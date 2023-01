Usa, la polizia uccide il cugino del fondatore del Black Lives Matter: «Mi stanno facendo quello che hanno fatto a George Floyd» – Il video

Un cugino del co-fondatore del Black Lives Matter Patrisse Cullors è stato ucciso a terra dalla polizia di Los Angeles con un poliziotto che gli premeva il gomito sul collo e un altro che lo ha colpito con una pistola stordente per oltre 30 secondi. La vittima si chiama Keenan Anderson, un insegnante 31enne, ed era rimasto coinvolto in un incidente stradale lo scorso 3 gennaio. Arrivati sul posto, gli agenti, invece di aiutarlo, lo hanno gettato a terra e colpito a morte. È quanto ha denunciato la famiglia che ha riferito come il 31enne a un certo punto, in preda al panico, ha urlato: «Aiutatemi, stanno cercando di farmi quello che hanno fatto a George Floyd». Il fondatore del BLM ha denunciato al Guardian quanto accaduto: «Mio cugino chiedeva aiuto e non lo riceveva. È stato ucciso. Nessuno merita di morire nella paura, in preda al panico e spaventato per la propria vita. Mio cugino aveva paura per la sua vita. Ha trascorso gli ultimi 10 anni a testimoniare un movimento che sfidava l’uccisione di persone di colore. Sapeva quale era la posta in gioco e stava cercando di proteggersi. Nessuno era disposto a proteggerlo». Quando il poliziotto è arrivato sul posto, Anderson era in mezzo alla strada che chiedeva aiuto. Ma l’ufficiale gli ha ordinato di posizionarsi sul marciapiede urlandogli: «Alzati contro il muro». Rendendosi conto che stava subendo un sopruso, ha iniziato a fuggire. A quel punto l’agente lo ha inseguito per poi fermarlo e immobilizzarlo con il taser.

