La profezia dell’uomo di fiducia dei Graviano: «Messina Denaro è malato, potrebbe trattare per il suo arresto» – Il Video

Con il nuovo governo sarebbe potuto arrivare «un regalino»? «Magari presumiamo che un Matteo Messina Denaro sia molto malato e faccia una trattativa per consegnarsi lui stesso per fare un arresto clamoroso?». A parlare, due mesi prima dell’arresto che oggi, 16 gennaio, ha posto fine alla latitanza trentennale del boss di Castelvetrano, è Salvatore Baiardo, l’uomo che gestì la latitanza dei fratelli Graviano (legati a Costa Nostra, ndr). In un’intervista rilasciata nel novembre 2022 a Massimo Giletti per Fantasmi di mafia (La7), Baiardo dichiarò anche che la trattativa Stato-mafia «non è mai finita». E ancora: «L’unica speranza dei Graviano è che venga abrogato l’ergastolo ostativo».

