Si schianta ubriaco contro l’auto di un agente davanti al commissariato, il caso a Milano: a bordo aveva tre spade

Aveva provato a cercare aiuto direttamente in commissariato a Milano un 40enne poi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. La sua disavventura però era appena all’inizio: gli agenti del comando di Porta Ticinese si sono offerti di curare l’uomo che già appariva poco in sé. Lui però rifiuta ogni assistenza e va via, si mette in auto e quando è ancora davanti al commissariato va a schiantarsi contro la vettura di un agente parcheggiata. Intanto gli agenti avevano già chiamato il 118, che dopo il tamponamento in via Tabacchi hanno confermato che il 40enne originario della Bolivia fosse sostanzialmente ubriaco, ma comunque senza restare ferito dopo l’incidente in auto. A fatica gli agenti sono riusciti a farlo scendere dall’auto. L’uomo è stato arrestato sul posto per resistenza, finché non è scattata anche la perquisizione sul suo veicolo. E lì un’altra sorpresa: il 40enne portava con sé tre spade, oltre a due bastoni di ferro. Abbastanza per farlo denunciare, oltre che per danneggiamento, anche per porto abusivo di armi da taglio.

