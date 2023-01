«Domani annuncio importante di Putin», i sospetti dei media anti-Cremlino per l’anniversario dell’assedio di Leningrado

Il presidente russo Vladimir Putin dovrebbe fare un’importante dichiarazione «sull’amministrazione militare speciale» domani, 18 gennaio. Lo riferiscono i media indipendenti, tra cui la bielorussa Nexta e la russa Octagon che citano Vladimir Rogov, membro del Consiglio di amministrazione della regione di Zaporizhzhia. «Sembra che i prezzi dei biglietti per la Georgia e il Kazakistan aumenteranno notevolmente dopo questa notizia», scrive Nexta su Twitter. La dichiarazione avverrebbe nell’ambito degli eventi dedicati all’80esimo anniversario della rottura dell’assedio di Leningrado. Il presidente russo è, infatti, atteso mercoledì 18 gennaio a San Pietroburgo, secondo quanto riferisce la Tass. Non sono ancora stati accertati i contenuti che tratterà Putin nel corso dell’incontro: «Cosa dirà esattamente Putin nel suo discorso rimane un mistero, ma in precedenza si sono svolti a San Pietroburgo diversi incontri, riunioni e consultazioni non pubbliche con la partecipazione del presidente russo, durante i quali la situazione nella zona NVO e l’ulteriore corso dell’operazione speciale militare sono stati discussi in dettaglio», ha scritto sul tuo canale Telegram Rogov.

