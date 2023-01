Come ha preso Greta Thunberg l’arresto della polizia tedesca: «Lottare per il clima non è un crimine»

L’attivista Greta Thunberg è stata portata via dalla polizia tedesca durante una manifestazione a Lützerath. In serata Thunberg è stata poi rilasciata. E oggi su Twitter ha voluto dire la sua sull’arresto: «Ieri mi sono unita a un gruppo che protestava pacificamente contro l’ampliamento di una miniera di carbone in Germania. Siamo stati arrestati e più tardi rilasciati. La protezione del clima non è un crimine». Thunberg è stata fermata mentre stava partecipando a un sit-in presso la miniera di Garzweiler 2 a circa 9 km da Lützerath. L’attivista svedese era arrivata venerdì. Domenica era già stata allontana dalla polizia per motivi di sicurezza. La frazione nello stato tedesco del Nord Reno-Westfalia è diventata in questi giorni il simbolo della mobilitazione contro i combustibili fossili e gli attivisti sul posto hanno ricevuto solidarietà dagli ambientalisti di tutta Europa.

