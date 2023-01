Messina Denaro, trovato un secondo covo: ma la ricerca continua

È stato scoperto un secondo covo che Matteo Messina Denaro avrebbe usato durante la sua latitanza. I carabinieri del Ros e i magistrati della procura di Palermo avrebbero individuato un altro nascondiglio nella stessa area dell’appartamento di vicolo San Vito, a Campobello di Mazara. Si tratterebbe di un bunker realizzato dentro un’altra casa, a 300 metri da vicolo San Vito. L’ipotesi che potesse esistere un altro luogo in cui il boss si nascondeva era cresciuta man mano che veniva perquisito il primo covo, in particolare alla luce di quanto ritrovato all’interno. In quella casa alla luce del sole acquistata dal prestanome Andrea Bonafede, gli inquirenti avevano scovato oggetti che la facevano sembrare più «una casa di villeggiatura», come avrebbe detto uno degli investigatori. C’erano infatti diversi abiti griffati, profumi, un frigorifero pieno di cibo. E poi numerose ricevute di ristoranti, pillole per potenziare le prestazioni sessuali e profilattici. Dalle perquisizioni gli inquirenti potranno capire se si tratti del luogo in cui il boss mafioso nasconderebbe il suo tesoro: dai soldi, ai pizzini, fino a documenti riservati.

Il mistero dell’archivio di Totò Riina

Tra i diversi misteri su cui gli inquirenti sperano di far luce dopo l’arresto di Messina Denaro è per esempio quello sull’archivio di Totò Riina. Secondo i racconti di diversi pentiti ritenuti attendibili, come Nino Giuffrè, già braccio destro di Beppe Provenzano, Messina Denaro avrebbe recuperato almeno parte dei documenti conservati da Riina, portati via dopo la mancata perquisizione del covo del boss. Altri come il pentito Baiardo sostengono che Messina Denaro possa avere la nota “Agenda rossa” di Paolo Borsellino, che sarebbe stata portata via da via D’Amelio subito dopo la strage in cui morì il magistrato. A Report un anno fa, Baiardo disse che esisterebbero più copie di quell’agenda, e una sarebbe stata nelle mani di Messina Denaro. Documenti che finora non sono stati trovati nel primo covo del boss trapanese.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: