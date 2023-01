Puglia, bimbo di un anno e mezzo muore soffocato sul fasciatoio dopo aver ingerito un tappo

Tragedia per una famiglia di Fasano, in Puglia. Un bambino di un anno e mezzo è morto soffocato dopo aver ingerito un piccolo tappo. È successo ieri, 18 gennaio, in un appartamento in pieno centro. Il padre del piccolo ha provato a intervenire nell’immediato con alcune manovre di salvataggio, ma non c’è stato nulla da fare. Stando alle prime ricostruzioni, il bimbo era sul fasciatoio quando all’improvviso ha allungato il bracco e ha preso un piccolo tappo. Potrebbe trattarsi di uno di quelli che vengono utilizzati per il naso. Dopo averlo afferrato l’ha portato alla bocca e l’ha ingerito. Nell’abitazione erano presenti il padre e la nonna, mentre la madre era al lavoro. Sul posto è arrivato il personale del 118 che ha soccorso anche i familiari del piccolo perché hanno avuto un malore. Si tratta di «un’autentica tragedia», ha commentato il capitano dei carabinieri.

