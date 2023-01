Covid, ancora in discesa l’incidenza. Calano anche l’indice Rt e l’occupazione nelle terapie intensive – Il monitoraggio Iss

Cala l’incidenza settimanale dei casi di Coronavirus a livello nazionale: dal 13 al 19 gennaio è passata da 143 a 88 casi ogni 100 mila abitanti. In discesa anche l’indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici che, nel periodo dal 28 dicembre 2022 al 10 gennaio 2023, si attesta a 0,89 (range 0,74-1,06), in diminuzione rispetto alla settimana precedente quando era 0,91 e sotto la soglia epidemica. È quanto emerge dal consueto monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità e dai dati del ministero della Salute. Il tasso di occupazione in terapia intensiva da parte dei malati Covid-19 mostra anch’esso una diminuzione, attestandosi al 2,3% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 19 gennaio) rispetto al 3,1% della scorsa settimana. La stessa rilevazione attesta che il tasso di occupazione nei reparti ordinari degli ospedali italiani scende al 7,9%, rispetto al 10,1% di 7 giorni prima.

