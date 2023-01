Coronavirus, gli indicatori sono tutti in discesa: dall’indice Rt al tasso di occupazione in terapia intensiva – Il monitoraggio Iss

Gli indicatori dell’andamento del Coronavirus in Italia sono tutti in discesa. A cominciare dall’incidenza settimanale a livello nazionale, che negli ultimi 7 giorni passa dagli 88 ai 65 casi ogni 100mila abitanti. In discesa anche l’indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici, che scende a 0,73 (range 0,68-0,90), in diminuzione rispetto alla settimana precedente quando si attestava a 0,89 e sotto la soglia epidemica. Il consueto monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità e i dati del ministero della Salute rilevano inoltre che le terapie intensive passano da una occupazione del 2,3% al 2,1% e le aree mediche scendono al 6,4% rispetto al 7,9% della scorsa settimana. Nessuna regione o provincia autonoma è classificata a rischio alto. Tre sono a rischio moderato: secondo quanto riporta ANSA, si tratta di Emilia Romagna, Liguria e Puglia. Diciotto sono infine classificate a rischio basso.

