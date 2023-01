Sentenza plusvalenze, Bonucci sprona la squadra: «La Juventus è un drago a sette teste»

Dopo la sentenza della Corte federale d’appello nell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze, che condanna la Juventus a 15 punti di penalizzazione, il capitano bianconero ha pubblicato un altro messaggio di incitamento per la squadra, che scenderà in campo a Torino contro l’Atalanta domenica 22 gennaio alle 20.45. «La Juventus è come un drago a sette teste, gliene tagli una e ne spunta sempre un’altra», ha scritto Leonardo Bonucci in una storia su Instagram, «non molla mai, e la sua forza è nell’ambiente». Bonucci in serata, dopo la comunicazione della decisione della Figc, aveva condiviso un post analogo, con la squadra abbracciata e alcune righe di sostegno alla società e ai compagni: «Oggi è ancora più importante essere squadra».

