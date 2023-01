Matteo Messina Denaro, la figlia ai parenti: «Non andrò al colloquio con mio padre»

Lorenza Alagna, 27 anni, avrebbe confidato ai suoi parenti e amici che non ha alcuna intenzione di incontrare suo padre: il boss Matteo Messina Denaro. Scrive l’agenzia Ansa che la giovane donna non andrà dunque ai colloqui in carcere per vedere il genitore. Lorenza, figlia di Francesca, è l’unica figlia ufficiale del boss arrestato dopo 30 anni di latitanza e fino al 2013 ha vissuto nella casa della nonna paterna con la madre. Francesca, che porta il cognome materno, abita a Castelvetrano e il 14 luglio 2021 ha dato alla luce suo figlio.

